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07:29 12.03.2025

Кремль не реагує на домовленість про припинення вогню, досягнуту на переговорах України та США

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Кремль не реагує на домовленість про припинення вогню, досягнуту на переговорах України та США

Кремль офіційно не відреагував на пропозицію про припинення вогню, а російські державні ЗМІ намагаються представити попередні офіційні заяви Росії щодо двосторонніх російсько-американських переговорів як відповідь на пропозицію про припинення вогню, зазначають експерти "Інституту вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 11 березня.

"Після публікації пропозиції про припинення вогню російські державні ЗМІ поширили заяву речниці Міністерства закордонних справ (МЗС) Марії Захарової, зроблену раніше вдень 11 березня, про те, що Росія "не виключає" контактів зі Сполученими Штатами протягом наступних кількох днів. Член Комітету з безпеки Державної Думи Росії Михайло Шеремет ще до оприлюднення спільної заяви заявив, що Росія зацікавлена у врегулюванні в Україні, але не дозволить себе обдурити", - йдеться в звіті ISW.

За оцінкою аналітиків російські державні ЗМІ, ймовірно, намагаються зобразити негайну реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії, доки офіційні особи Кремля не зроблять публічних заяв і не створять підґрунтя для ширшого висвітлення цієї пропозиції в російських засобах масової інформації.

Натомість реакція ультранаціоналістичних блогерів-мільйонників на пропозицію про припинення вогню – негативна. Наближені до Кремля блогери заявляють, що Сполучені Штати і Україна нібито "відмовляться" від миру "за першої ж нагоди". Депутат Державної думи Росії і колишній командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив після публікації спільної заяви, що Росія не повинна погоджуватися на "неприйнятну" пропозицію про 30-денне припинення вогню, оскільки це дозволить Україні переозброїтися і перегрупуватися, - йдеться у звіті ISW.

 

 

Теги: #сша #україна #переговори #рф

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