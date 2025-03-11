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21:25 11.03.2025

Президент Європейської ради Кошту вітає результати переговорів України та США: зараз м’яч на боці РФ

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Президент Європейської ради Кошту вітає результати переговорів України та США: зараз м’яч на боці РФ
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вітає результати переговорів України та США, які можуть стати кроком до справедливого миру в Україні, зараз м’яч на боці Росії.

«Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидді щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та допомоги в безпеці», - написав Кошта у вівторок на своїй сторінці в соцмережі Х.

Президент Європейської ради вважає, що це – «позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України».

«Зараз м’яч на боці Росії. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах», - зазначив Кошта.

 

Теги: #україна #кошта #єс #сша

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