Події

21:16 11.03.2025

Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

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Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга роз’яснив позицію України стосовно “30-ти денного перемир’я”

“У спільній заяві йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ. Американська сторона зараз буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну. Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню — бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт”, - написав він у Facebook.

Міністр наголосив, що йдеться лише “про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб”.

“Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі”, - зауважив він.

 

 

 

Теги: #припинення_вогню #сибіга

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