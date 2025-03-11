Зеленський: США сприймає пропозиції України, дякую Трампу за конструктивність розмови наших команд

На перемовинах у Саудівській Аравії Україна пропонувала тишу в небі, на морі, і готова на 30 днів встановити повне припинення вогню, якщо Росія погодиться - тиша запрацює, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"І сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.

Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює", - пояснив президент.

Він також наголосив на важливості готовності США відновити оборонну допомогу Україні та допомогу розвідданими.

"Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", - зауважив президент.



