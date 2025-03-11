Події

20:37 11.03.2025

Рубіо: Україна зробила позитивний крок, сподіваємося, що росіяни зроблять крок навзаєм

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Рубіо: Україна зробила позитивний крок, сподіваємося, що росіяни зроблять крок навзаєм

Державний секретар США Марко Рубіо за результатами переговорів із українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що “тепер м’яч на боці” РФ.

“Мета президента, перш за все, полягає в тому, щоб війна закінчилася. І я вважаю, що сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому плані. Сподіваємось, росіяни відповідуть взаємністю. Ну, просто щоб додати до коментаря секретаря”, - сказав Рубіо під час спілкування із журналістами у Джидді.

Він зазначив, що “тепер м`яч на їхньому боці” (маючи на увазі росіян).

Теги: #україна #переговори #рубіо #сша

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