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17:41 11.03.2025

Кличко: Бригада "Рубіж" отримала чергову партію допомоги від киян – 400 FPV-дронів

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Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади партію дронів бійцям 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" вирушили 400 цифрових FPV-дронів 8 Thermal, які допомагатимуть нищити ворога", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що з від початку року з міського бюджету 4-й бригаді виділено вже 64 млн грн.

"Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. Минулого року з бюджету столиці ця бригада отримала 435 млн грн. У січні військовим 4-ї бригади столиця передала 500 fpv-дронів та 50 Mavic 3Т", - повідомив Кличко.

Він також підкреслив, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. З них 4,9 млрд – на програму "Захисник Києва". Це кошти, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне обладнання.

"Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам – і за кошти громади столиці, і за небюджетні кошти", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ спрямував на допомогу військовим майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету. Це найбільше серед усіх регіонів.

Теги: #дрони #кличко

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