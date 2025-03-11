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17:35 11.03.2025

Трамп подвоїв мита на сталь та алюміній з Канади після введення Онтаріо 25% мита на експорт е/е до США

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Трамп подвоїв мита на сталь та алюміній з Канади після введення Онтаріо 25% мита на експорт е/е до США
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт з Канади всієї сталі та алюмінію, обґрунтовуючи своє рішення встановленим канадською провінцією Онтаріо 25% митом на експорт електроенергії до Сполучених Штатів як відповідь на розпочату США торгівельну війну.

"Також Канада повинна негайно скасувати свій антиамериканський фермерський тариф від 250% до 390% на різні американські молочні продукти, який вже давно вважається обурливим. Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці у зоні, що знаходиться під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth.

Він уточнив, що збільшення тарифу набуде чинності у середу вранці, 12 березня.

Президент США додав, що якщо інші "кричущі тарифи, які вже давно існують", не будуть скасовані Канадою, 2 квітня він суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США. На його думку, це, по суті, "назавжди зупинить автомобілебудування в Канаді".

Трамп знову закликав Канаду стати "омріяним 51-м штатом" США.

Теги: #трамп #мито #канада #алюміній

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