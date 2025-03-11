Події

17:29 11.03.2025

Делегації України та США вже обговорили частковий режим тиші й угоду про копалини, почався другий раунд – ЗМІ

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Українська та американська делегації, які проводять перемовини в Джидді (Саудівська Аравія), під час першого раунду вже обговорили угоду про рідкісноземельні копалини, а також пропозицію України щодо режиму тиші на морі та в небі, повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

"Перший раунд перемовин було присвячено пропозиції України щодо режиму тиші на морі та в небі, повідомило джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Також під час першої частини говорили про угоду про рідкісноземельні метали. Зараз триває другий раунд перемовин", - повідомляється на сайті видання.

Після перерви переговори відновилися, повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

Радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна написала в телеграм, що "все відбувається конструктивно".

Теги: #джидда #делегація #сша

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