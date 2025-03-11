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16:53 11.03.2025

Україна та Польща обговорили перспективи співпраці між підприємствами ОПК - ОП

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Україна та Польща обговорили перспективи співпраці між підприємствами ОПК - ОП
Фото: https://president.gov.ua/news/ukrayina-ta-polsha-obgovorili-dvostoronnyu-spivpracyu-zokrem-96549

Продовження військової підтримки та перспективи співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу обговорив заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило з керівником Політичного кабінету прем’єр-міністра Польщі Павлом Грасем під час робочого візиту до Варшави.

Як повідомляє пресслужба президента, Брусило подякував за всебічну допомогу з боку Польщі та солідарність польського народу. У свою чергу, Грась підтвердив незмінність позиції Польщі щодо підтримки України.

"Посилення обороноздатності України є невід’ємним елементом зміцнення безпеки всієї Європи. Військова міць європейських армій – це вже необхідна даність", – зазначив заступник Брусило.

Окремо сторони обговорили євроінтеграцію України, формати взаємодії для реагування на глобальні безпекові виклики, гуманітарні аспекти двосторонньої співпраці та спільні проєкти.

Теги: #польща #опк

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