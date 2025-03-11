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14:55 11.03.2025

Сибіга: розглядаємо зустріч в Джидді як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства

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Сибіга: розглядаємо зустріч в Джидді як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства
Фото: МЗС України

Україна розглядає зустріч у Саудівській Аравії як «чудову можливість» для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Радий бути в Джидді з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим, Павлом Палісою. Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру", - написав він у соцмережі Х.

Теги: #сибіга #саудівська_аравія #сша

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