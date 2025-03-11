Сибіга: розглядаємо зустріч в Джидді як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства

Фото: МЗС України

Україна розглядає зустріч у Саудівській Аравії як «чудову можливість» для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Радий бути в Джидді з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим, Павлом Палісою. Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру", - написав він у соцмережі Х.