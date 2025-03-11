Події

12:27 11.03.2025

Норвегія виділить EUR16 млн на відбудову України через НЕФКО

3 хв читати
Норвегія виділить EUR16 млн на відбудову України через НЕФКО

Норвегія через корпорацію НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation) виділяє фінансування у розмірі 180 мільйонів норвезьких крон (приблизно EUR16 млн) на проєкти відновлення, повідомила її пресслужба агентству “Інтерфакс-Україна”.

"Підтримка Норвегією відбудови через таких партнерів як НЕФКО спрямована на те, щоб допомогти Україні захистити своїх людей, забезпечити важливі послуги критичної інфраструктури та підтримати країну, щоб вона стала більш енергетично стійкою та незалежною", – заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Аукруст, чиї слова наводяться в пресрелізі.

Виділені кошти насамперед буде спрямовано на реалізацію проєктів підвищення енергоефективності, зокрема на ремонт шкіл і лікарень, модернізацію систем водовідведення та впровадження рішень на основі сонячної енергетики. Частину фінансування вже було використано для надання технічної допомоги для проєктів з будівництва термінового житла для внутрішньо переміщених осіб та підготовки до реалізації проєктів спорудження шкільних будівель із майже нульовим енергоспоживанням.

“НЕФКО прагне забезпечити оптимальне використання норвезького фінансування для відбудови муніципальної інфраструктури України, сприяючи підвищенню стійкості країни. Разом із Норвегією ми працюємо над зміцненням спроможностей громад, що отримали підтримку, щоб вони змогли надавати кращі та більш енергоефективні комунальні послуги", – прокоментував Ульф Бойо, віцепрезидент НЕФКО з зеленого переходу в Східній Європі.

У рамках перших енергоефективних проєктів, профінансованих цими коштами, відремонтують дитячі садки, ліцей та заклади охорони здоров’я в північному, західному та центральному регіонах України. Три перші енергоефективні проєкти незабаром стартують у Козятині, Красилові та Овручі.

Очікується, що реалізація цих ініціатив дозволить заощадити як теплову-, так і електричну енергію, що призведе до значної економії бюджету громад. Імовірну економію теплоспоживання оцінюють у 52–70%, а економія електроенергії може сягнути 45–60% порівняно з показниками  до реалізації проєктів. Крім того, реконструкція подовжить термін експлуатації будівель і підвищить загальну стійкість муніципальної інфраструктури в громадах.

В рамках проєктів в Овручі проведуть капітальний ремонт Овруцького ліцею №3 та двох корпусів Овруцької міської лікарні, частково пошкоджених під час війни. Також буде здійснено ремонт та енергоефективну модернізацію двох дитячих садків №1 та №4 у Козятині в центральному регіоні Україні й державного центру первинної медико-санітарної допомоги у Красилові, що на заході Україні.

Проєкти покращать якість та умови надання медичних та освітніх послуг та підтримають внутрішньо переміщених осіб, що переїхали в ці громади. Після ремонту близько 500 учнів в Овручі та близько 300 дітей у Козятині зможуть навчатися в комфортних приміщеннях із оптимальною температурою, а близько 600 і 570 пацієнтів, що відвідують медичні установи в Овручі та Красилові відповідно, і медичний персонал отримають більш комфортні умови в закладах охорони здоров’я.

Внесок Норвегії у відбудову України через НЕФКО є частиною ширшої Програми підтримки Нансена для України – норвезької програми цивільної та військової підтримки з бюджетом  205 мільярдів норвезьких крон на 2023–2030 роки.

НЕФКО - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В рамках Програми зеленого відновлення України НЕФКО наразі мобілізовано понад EUR330 млн від ЄС, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.

Теги: #відновлення #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 11.03.2025
Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

22:28 06.03.2025
Зеленський про допомогу Норвегії: дуже вчасне й необхідне рішення

Зеленський про допомогу Норвегії: дуже вчасне й необхідне рішення

19:56 06.03.2025
Норвегія значно збільшує підтримку України - до 7,5 мільярдів євро у 2025 році

Норвегія значно збільшує підтримку України - до 7,5 мільярдів євро у 2025 році

19:06 05.03.2025
ДТЕК з початку війни інвестував у відновлення ТЕС і роботу шахт 28 млрд грн

ДТЕК з початку війни інвестував у відновлення ТЕС і роботу шахт 28 млрд грн

15:01 04.03.2025
Залучення Америки та європейських партнерів є життєво важливим на шляху досягнення справжнього миру в Україні - Сибіга

Залучення Америки та європейських партнерів є життєво важливим на шляху досягнення справжнього миру в Україні - Сибіга

21:12 03.03.2025
Ексміністерка Яресько та ексзаступник генсека ООН Гріффітс увійшли в наглядову раду фонду We Build Ukraine

Ексміністерка Яресько та ексзаступник генсека ООН Гріффітс увійшли в наглядову раду фонду We Build Ukraine

19:58 03.03.2025
Фонд We Build Ukraine провів перше засідання наглядової ради

Фонд We Build Ukraine провів перше засідання наглядової ради

04:32 02.03.2025
Міністр оборони Норвегії завірив ВМС США в підтримці після того як компанія Haltbakk відмовилася заправляти їх кораблі

Міністр оборони Норвегії завірив ВМС США в підтримці після того як компанія Haltbakk відмовилася заправляти їх кораблі

15:58 01.03.2025
Норвегія має намір збільшити підтримку України

Норвегія має намір збільшити підтримку України

22:35 28.02.2025
Держдеп США припинив підтримку відновлення енергомережі України - ЗМІ

Держдеп США припинив підтримку відновлення енергомережі України - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Українська та американська делегації розпочали переговори в Джидді, ключові теми – шлях до миру і двосторонні відносини України і США

Україна на переговорах запропонує припинення вогню в небі, на морі та по енергетичній інфраструктурі, що стане тестом для РФ

Зустріч представників США та України в Саудівській Аравії розпочнеться об 11:00 кч -Держдеп

Захисники України в ніч на 11 березня знищили балістичну ракету та 79 із 126 задіяних ворогом дронів

Один цивільний постраждав через атаку ворожого дрона в Херсоні

ОСТАННЄ

На Херсонщині двоє мирних жителів загинули в результаті російських ударів

Британська влада вважає, що з наслідками розливу нафти в Північному морі після зіткнення суден вдасться впоратися

Польща купує системи Starlink для України, щоб захистити власні стратегічні інтереси

Глава ЄК заявила про необхідність збільшити витрати на оборону в країнах ЄС до 3% ВВП

Більшість українців вважають метою Росії у війні знищення України

У ЦПД пов'язали дронову атаку на Московську область з переговорами у Саудівській Аравії – "це додатковий сигнал Путіну"

Українська та американська делегації розпочали переговори в Джидді, ключові теми – шлях до миру і двосторонні відносини України і США

Правоохоронці запобігли теракту, який росіяни планували влаштувати у Миколаєві 7 березня – СБУ

Україна на переговорах запропонує припинення вогню в небі, на морі та по енергетичній інфраструктурі, що стане тестом для РФ

Зустріч представників США та України в Саудівській Аравії розпочнеться об 11:00 кч -Держдеп

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА