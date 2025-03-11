Правоохоронці запобігли теракту, який росіяни планували влаштувати у Миколаєві 7 березня – СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну поплічницю рф із Миколаєва, яка за завданням ворога мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції 7 березня 2025 року, повідомляє прес-служба СБУ.

"Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі. У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з фігуранткою, яку використовували винятково як "витратний матеріал"", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому", коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший – для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.

Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації. Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (незакінчений замах на вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.