Україна на переговорах запропонує припинення вогню в небі, на морі та по енергетичній інфраструктурі, що стане тестом для РФ

Українська делегація на переговорах зі Сполученими Штатами у Саудівській Аравії має намір внести пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та ударів по енергетичній інфраструктурі та сподівається на позитивне ставлення американських переговорників, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Сьогодні насправді один з історичних днів для України", - сказав Коваленко у відео, зазначивши, що ці перемовини можуть багато що визначити.

"Сполучені Штати Америки обрали конструкцію, де вони головний посередник, вони говорять з Україною, потім говорять з Росією і відповідно після зустрічі сьогоднішньої української команди з американською командою, на якій мають бути визначені певні контури миру", - пояснив Коваленко.

"Тому потрібно зробити максимум для того, щоб бути максимально конструктивними, і не виключено, що пропозиція стосовно припинення вогню в небі на морі та ударів по енергетичній інфраструктурі буде озвучена. Не виключено, що ця пропозиція знайде позитивний відгук у Сполучених Штатів Америки", - сказав він та додав, що це лише перший крок

"Це просто перший крок, такий тест для Росії", - сказав Коваленко. Він також зазначив, що за даними ЗМІ, "Стів Віткофф, який буде на цих переговорах, який є ледь не кращим другом президента США Дональда Трампа, є на цих перемовинах фактично головним комунікатором з Росією" має відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

"Фактично не виключено, що він може привести до Росії ось цю пропозицію чи вимогу, як правильно називати ми подивимось пізніше. І от там вже буде тест, якщо все буде добре сьогодні, там буде тест для Росії: чи готова Росія припиняти вогонь. Така ситуація", - наголосив він.

"Ну і насправді Україна готувалася серйозно до цих переговорів і за допомогою партнерів за допомогою Великої Британії за допомогою Франції, і дуже важливо щоб все пройшло вдало", - сказав Коваленко.