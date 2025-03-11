Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для "важливих переговорів" з Україною, написав він у соцмережі X в ніч на вівторок. "Реалізація бачення @POTUS (президента США) про мир завдякі силі є життєво важливою", - заявив Рубіо.

Через годину Рубіо повідомив, що після президента Володимира Зеленського мав в Джидді важливу зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом.

"Подякував йому за гостинність Саудівської Аравії в проведенні цього тижня зустрічей щодо України, оскільки ми прагнемо до миру", - написав держсекретар США.

За його словами, на зустрічі також детально обговорили шляхи, якими США та Саудівська Аравія можуть просувати спільні інтереси та продовжувати працювати над вирішенням конфліктів у регіоні задля зміцнення стабільності та процвітання.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок перебував у Джидді (Саудівська Аравія) з візитом, вночі він відлетів до України, частина української делегації залишилася на переговори з американською делегацією, заплановані на вівторок, 11 березня.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1899219941125132586?t=giEKYd3riWU3LE4gLCvb_A&s=19