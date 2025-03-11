Події

01:51 11.03.2025

Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

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Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для "важливих переговорів" з Україною, написав він у соцмережі X в ніч на вівторок. "Реалізація бачення @POTUS (президента США) про мир завдяки силі є життєво важливою", - заявив Рубіо.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок перебував у Джидді (Саудівська Аравія) з візитом, вночі він відлетів до України, частина української делегації залишилася для переговорів з американською делегацією, запланованих на вівторок, 11 березня.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1899219941125132586?t=giEKYd3riWU3LE4gLCvb_A&s=19

Теги: #переговори #рубіо #сша

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