Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для "важливих переговорів" з Україною, написав він у соцмережі X в ніч на вівторок. "Реалізація бачення @POTUS (президента США) про мир завдяки силі є життєво важливою", - заявив Рубіо.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок перебував у Джидді (Саудівська Аравія) з візитом, вночі він відлетів до України, частина української делегації залишилася для переговорів з американською делегацією, запланованих на вівторок, 11 березня.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1899219941125132586?t=giEKYd3riWU3LE4gLCvb_A&s=19