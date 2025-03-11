Події

01:41 11.03.2025

Президент повертається після візиту в Саудівську Аравію, а українська делегація залишається для переговорів з представниками США

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Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Саудівської Аравії, в той час як українська делегація залишилася для переговорів з американською у вівторок 11 березня, повідомляє офіційний телеграм-канал президента.

"Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок, 11 березня, і ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною", - написав Зеленський.

Під час переговорів український президент наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови сторони присвятили форматам гарантій безпеки.

"Цінуємо готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні", - додав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13538

Теги: #переговори #візит #зеленський #аравія

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