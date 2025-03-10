Дев'ять людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини – Прокудін

Російські війська у неділю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого дев'ять людей постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Крупиця, Львове, Микільське, Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Токарівка, Федорівка, Червоний Яр, Червоний Маяк, Янтарне, Широка Балка, Заможне та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Також, за його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі.

Разом під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 3 "Shahed-131/136".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6631