ППО знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва - КМВА

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протиповітряна оборона знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва, повідомила київська міська військова адміністрація (КМВА).

"На підступах до столиці було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - сказано в поідомленні.

Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.

Разом з тим, повітряна тривога вночі лунала протягом 3 годин 28 хвилин - з 23:51 до 03:20.