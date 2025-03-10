Події

08:05 10.03.2025

ППО знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва - КМВА

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ППО знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва - КМВА
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протиповітряна оборона знищила 12 з 16-ти ворожих БпЛА на підступах до Києва, повідомила київська міська військова адміністрація (КМВА).

"На підступах до столиці було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір", - сказано в поідомленні.

Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня.

Разом з тим, повітряна тривога вночі лунала протягом 3 годин 28 хвилин - з 23:51 до 03:20.

 

Теги: #київ #знищення #бпла

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