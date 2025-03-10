Події

01:39 10.03.2025

ЦВК Румунії відхилила кандидатуруДжорджеску до участі у виборах президента

2 хв читати

У Румунії не зареєстрували скандального і вкрай правого лідера партії Келіна Джорджеску для участі в президентських виборах у травні, що може посилити політичні потрясіння в країні, повідомляє Bloomberg.

У неділю представник Бухарестського виборчого бюро заявив, що кандидатуру Джорджеску визнано недійсною. Зокрема, бюро отримало понад 1000 скарг на політика, здебільшого пов'язаних із його антидемократичними та екстремістськими позиціями. При цьому рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді.

Як пише Bloomberg, рішення виключити Джорджеску з президентських перегонів 4 травня, ймовірно, посилить антисистемні настрої в Румунії та піде на користь крайнім правим. Опитування показали, що якби Джорджеску балотувався, то він би набрав 40-45 відсотків голосів у першому турі, що дало б йому реальний шанс стати президентом Румунії.

Його відсторонення може також збільшити шанси на перемогу на виборах основного, проєвропейського кандидата, але це також може нашкодити відносинам зі США. Нещодавно Bloomberg писало, що американські чиновники закликали Бухарест дозволити Джорджеску балотуватися.

Наразі невідомо, чи підтримає він кого-небудь з інших кандидатів.

Bloomberg нагадує, що після того, як Джорджеску несподівано переміг у першому турі президентських виборів минулого року, вищий суд анулював результати голосування, пославшись на підозри у втручанні Росії в його кампанію. Це, своєю чергою, спричинило в країні політичну кризу.

"Усі стежать за Румунією і за тим, як діє корумпована система", - заявив політик, зазначивши, що його ім'я не може опинитися у списку кандидатів на виборах.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-09/romanian-far-right-frontrunner-barred-from-may-presidential-vote

Теги: #вибори #румунія #відхилення #кандидат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 06.03.2025
“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

14:34 06.03.2025
В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

12:10 06.03.2025
“Європейська солідарність” проти виборів під час війни - Порошенко

“Європейська солідарність” проти виборів під час війни - Порошенко

11:57 06.03.2025
До забезпечення справедливого миру проведення виборів в Україні неможливо – Ю.Тимошенко

До забезпечення справедливого миру проведення виборів в Україні неможливо – Ю.Тимошенко

10:51 06.03.2025
Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва

Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва

22:34 05.03.2025
Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

11:05 03.03.2025
Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

17:16 01.03.2025
У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

23:27 26.02.2025
Сенат Румунії ухвалив закон щодо ліквідації дронів на території країни

Сенат Румунії ухвалив закон щодо ліквідації дронів на території країни

15:00 26.02.2025
Прем'єр Румунії підтримав підвищення витрат на оборону, але проти відправки військ в Україну

Прем'єр Румунії підтримав підвищення витрат на оборону, але проти відправки військ в Україну

ВАЖЛИВЕ

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Фіксуються збої в роботі сервісів ПриватБанку

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

ОСТАННЄ

За день на фронті 140 боїв, найбільше на покровському, курському та сіверському напрямках – Генштаб

Зеленський: Умєров доповів щодо своїх контактів з партнерами щодо нових пакетів підтримки України

Зеленський про візит до Саудівської Аравії: сподіваємося на результати

ФГВФО подав об’єднаний позов проти РФ в український суд

Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, наскільки я не погоджуюся з політикою України

Заморожування лінії фронту може призвести до поділу Херсонщини, застеріг Прокудін

Двоє постраждалих, є пошкодження через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА