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11:14 09.03.2025

Пасажиропотік через кордон в перший тиждень весни виріс на 1,1%

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Пасажиропотік через кордон в перший тиждень весни виріс на 1,1%

Пасажиропотік через український кордон в перший тиждень весни з 1 по 7 березня збільшився на 1,1% порівняно з попереднім тижнем - до 440 тис. за рахунок збільшення числа тих, хто в’їжджає в Україну.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд зменшилася з 225 тис. до 222 тис., тоді як на в'їзд збільшилася з 210 тис. до 218 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, залишилася на рівні 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами збільшився з 553 до 621, тож заборона системи "Шлях" для волонтерів наразі не позначилася на статистиці.

Як вказує Держприкордонслужба, цієї неділі станом на 9:00 невеликі черги на виїзд на кордоні зі Словаччиною були на пункті пропуска "Ужгород" (15 авто), на кордоні з Польщею – на ПП "Устилуг" (15), на кордоні із Угорщиною – на ПП "Лужанка" (20), "Вилок" (10) та "Тиса" (6).

Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року трохи вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 215 тис. та в'їхало 210 тис. людей, потік машин становив 110 тис. Торік пасажиропотік на такому рівні тримався ще тиждень до зростання на час весняних шкільних канікул.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – ще на 21 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 лютого 2025 року оцінювалась в 6,346 млн, а загалом у світі - у 6,907 млн, що на 43 тис. більше, ніж на 16 січня.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,665 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.

Теги: #пасажиропотік #зростання

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