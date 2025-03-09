Події

09:32 09.03.2025

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

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Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів
Фото: НГУ

Ворог атакував у ніч на 9 березня (із 19:00 8 березня) 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

“Станом на 09:00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, - інформують ПС ЗСУ. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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