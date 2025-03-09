Двоє цивільних загинули і шестеро поранено впродовж доби через ворожі атаки в Херсонській області

Двоє людей вбито і шестеро поранені й травмовані внаслідок ворожих атак по Херсону впродовж доби, повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Телеграм.

"Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 2 людей, на жаль, загинули, 6 - отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Усім пораненим надана необхідна медична допомога", - написав Мрочко.

Під ворожими обстрілами й атаками БпЛА опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Інженерне, Наддніпрянське. Пошкоджено багатоповерхівку, 9 приватних будинків, банківську установу.