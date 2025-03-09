Упродовж доби зафіксовано 167 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

“Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 83 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 103 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 217 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3229 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб