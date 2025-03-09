Андрій Сибіга закликав притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах цивільного населення в Сирії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив масові вбивства цивільного населення у Сирії.

"Жахливі кадри масових вбивств цивільного населення в Сирії на етнічному та релігійному ґрунті. Винні у цих звірствах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми закликаємо до стриманості. Єдність та інклюзивність мають вирішальне значення для відновлення миру в Сирії, яка за останні роки пережила достатньо насильства", - написав Сибіга на платформі X.

Сирійський "Центр моніторингу за дотриманням прав людини", який цитує агентство Reuters, повідомив, що за два дні насильства в прибережному регіоні на заході Сирії, де компактно проживають представники алавітської меншини, від рук пов'язаних з чинними урядом выйськових, загинуло понад 180 осіб.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1898474756422127840

https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-imposes-curfew-latakia-tartous-after-clashes-2025-03-07/