З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

“ Російські загарбники завдали трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 71 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1317 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація в операційній зоні Курської області РФ (30 атак), а також на Торецькому (19 атак), Лиманському (23 атаки) та Покровському напрямку, де було зупинено 25 спроб ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21812