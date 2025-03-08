Події

21:26 08.03.2025

Масштабну пожежу, спричинену нічною атакою ворожих БпЛА у Богодухові ліквідовано

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Масштабну пожежу, спричинену нічною атакою ворожих БпЛА у Богодухові ліквідовано

Пожежу на м'ясокомбінаті у Богодухові Харківської області, спричинену атакою ворожих БПЛА, ліквідовано, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області у суботу.

На ліквідацію лиха рятувальникам знадобилося близько 19 годин.

"Сталася масштабна пожежа на площі 2000 м кв. Станом на 20:40 ліквідована пожежа та завершені аварійно-рятувальні роботи. На місці події працювало 56 рятувальників, 13 одиниць техніки, в тому числі піротехнічний підрозділ та кінологічний розрахунок ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, близько 1:40 чотири ворожих безпілотники атакували м'ясокомбінат у Богодухові. Внаслідок обстрілу 3 особи загинуло, ще 7 постраждало.

Теги: #пожежа #харківська_область #атака #ліквідація

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