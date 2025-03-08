Реальна військова допомога США Україні відрізняється від цифр Трампа, але компенсувати її зупинення важко

CNN опублікувала в суботу матеріал, в якому порівнює кількісні показники військової та фінансової допомоги, наданої Україні Сполученими Штатами, державами-членами та інституціями ЄС й іншими країнами.

Приводом для появи порівняльної інфографіки стало, як пояснили в CNN, призупинення адміністрацією Трампа військової допомоги Україні, та розтиражовані вислови президента США про начебто $350 млрд витрачених на допомогу.

"Оскільки пауза, ймовірно, триватиме доти, доки Трамп не буде задоволений тим, що він вважає прихильністю Зеленського до мирних переговорів, CNN розглядає, що саме входило до складу військової допомоги, яку Сполучені Штати надіслали до цього часу, скільки її було надіслано і як тривале призупинення може вплинути на військові зусилля України", - сказано в матеріалі CNN.

Відтак, згідно даних отриманих американською медіа-корпорацією:

Загальної військової допомоги Україні США надали на $69 млрд; країни ЄС - на $54 млрд; інші держави-партнери на $17 млрд.

За фінансовою та гуманітарною допомогою ЄС випереджає США: $56 млрд і $50 млрд відповідно.

У поставках ППО досі передують США (16 комплексів). На другому місці - Німеччина (14) і Чехія (16).

Щодо поставлених систем залпового вогню (MLRS): США (32 системи), Чехія (12), Німеччина (8)

Лідером по поставках танків є Польща – на цей момент 294 танки, за якою йдуть Чехія (72), Данія (67) та Нідерланди (64). Сполучені Штати відправили 23 танки.

США лідирують у поставках Україні гаубиць - вже доставлено 198 одиниць. За американцями йдуть Велика Британія (88) й Італія (46).

"Європейським союзникам України буде вкрай складно заповнити прогалину, яку залишили США. У 2023 році загальні військові витрати 27 країн-членів ЄС та Великої Британії склали близько 388 мільярдів доларів, тоді як США витратили 916 мільярдів доларів, або приблизно вдвічі більше", - підсумовує CNN.