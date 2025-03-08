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18:21 08.03.2025

США зробили на Алясці додатково 20 шахтних пускових установок для протиракет - ЗМІ

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США зробили на Алясці додатково 20 шахтних пускових установок для протиракет - ЗМІ

Сполучені Штати завершили спорудження ще 20 шахтних пускових установок для протиракет на базі Форт-Грілі на Алясці, випливає з даних видання Defense News.

Тепер Агентство протиракетної оборони США має в своєму розпорядженні 60 шахтних пускових установок на Алясці і чотири на авіабазі Ванденберг у Каліфорнії.

Як вказує видання Newsweek, додаткове розгортання систем ПРО призначене для захисту США від можливих ударів північнокорейських балістичних ракет дальньої дії.

У рамках реалізації ініціативи президента США Дональда Трампа, висунутої 27 січня, Пентагон почав розробляти ідею створення системи ПРО «Золотий купол». Крім зміцнення наземної протиракетної оборони програма передбачає включення в систему ракет-перехоплювачів космічного базування.

Теги: #аляска #сша

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