Події

17:53 08.03.2025

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників - Генштаб

2 хв читати
Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників - від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб у зведенні на 16.00 суботи.

«Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема: Новодмитрівка, Уланове, Кучерівка, Сорокине, Нова Слобода, Студенок, Попівка, Ходине, Бачівськ, Лісне Сумської області; Тимоновичі, Хотівка, Гута-Студенецька, Єліне Чернігівської області», - йдеться у повідомленні в телеграм .

Українські воїни в суботу відбили три атаки в районі Вовчанська та Петро-Іванівки на Харківському напрямку, два боєзіткнення тривають досі. Ворог завдав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Довжик.

На куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. Наразі тривають два боєзіткнення.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На краматорському напрямку українські захисники відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та Білої Гори.

На торецькому напрямку противник 15 разів атакував неподалік Дружби та Торецька.

На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Зелений Кут та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, два боєзіткнення досі тривають. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Леонтовичі.

У суботу на новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Два боєзіткнення тривають досі.

На гуляйпільському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному.

На оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки.

На придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів, ймовірно, ракетами типу “Іскандер-М”, по районах населених пунктів Новоселівка та Біла Криниця.

У Курській області українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще 14 боєзіткнень тривають досі. Від початку доби противник завдав 23 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 362 артилерійські обстріли, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню.

Теги: #фронт #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 08.03.2025
Упродовж доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

Упродовж доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

22:24 07.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 184 одиниці живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 184 одиниці живої сили - Генштаб

22:20 07.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 109 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 109 ворожих атак - Генштаб

16:40 07.03.2025
Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників, з початку доби сталося 56 боєзіткнень

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників, з початку доби сталося 56 боєзіткнень

07:59 07.03.2025
Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

00:06 07.03.2025
Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

17:12 03.03.2025
Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

18:14 02.03.2025
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, на Курщині – 14

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, на Курщині – 14

16:22 01.03.2025
На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

16:35 28.02.2025
Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

ВАЖЛИВЕ

Українська команда Єрмак, Умєров, Сибіга та Паліса у вівторок зустрінеться з американською в Саудівській Аравії – Зеленський

У Добропіллі 11 загиблих і 30 поранених внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по Богодухову - Синєгубов

ОСТАННЄ

В Добропіллі 47 постраждалих

В Антарктику вирушила ювілейна 30-та УАЕ

Чоловік загинув через удар ворога артилерією по Ківшарівці на Харківщині

На Донеччині після атак росіян нові жертви: 1 загиблий і 5 поранених

Сікорський: мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана

США мають намір відмовитися від участі в плануванні нових навчань НАТО в Європі - ЗМІ

Українська команда Єрмак, Умєров, Сибіга та Паліса у вівторок зустрінеться з американською в Саудівській Аравії – Зеленський

Раді пропонують встановити кількість нардепів, необхідну для прийняття правомочних рішень на пленарному засіданні

Рада оборони Києва розгляне питання щодо рух громадського транспорту та порядку роботи мостів - Ткаченко

В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА