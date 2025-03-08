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15:29 08.03.2025

Раді пропонують встановити кількість нардепів, необхідну для прийняття правомочних рішень на пленарному засіданні

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Раді пропонують встановити кількість нардепів, необхідну для прийняття правомочних рішень на пленарному засіданні

Народні депутати пропонують Верховній Раді ухвалити закон щодо встановлення кількості парламентарів, необхідної для прийняття правомочних рішень на пленарному засіданні.

Відповідний законопроєкт (№13064) про внесення змін до ст. 26 закону "Регламент Верховної Ради України" щодо правового регулювання правомочності парламенту приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження зареєстровано у Верховній Раді 7 березня, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту поки що не оприлюднено.

«Законопроєкт встановлює чітку норму: парламент може ухвалювати рішення лише тоді, коли в залі присутня необхідна кількість депутатів, передбачена Конституцією України», – розповіла агентству «Інтерфакс-Україна» ініціатор законопроєкту Ірина Фріз (фракція «Європейська солідарність»).

Народна депутатка нагадала, що у 2002 р. Конституційний Суд чітко визнав, що Верховна Рада правомочна приймати рішення тільки за умови належної кількості народних депутатів.

«На жаль, ця норма так і не була закріплена в законодавстві, що призводило до сумнівних голосувань у «порожньому залі», – зазначила Фріз.

Вона впевнена, що цей закон сприятиме легітимності рішень парламенту, припинить імітаційну роботу Верховної Ради та поверне довіру до законотворчого процесу.

Серед авторів законопроєкту – Ірина Геращенко (фракція «Європейська солідарність»), Соломія Бобровська («Голос»), Георгій Мазурашу («Слуга народу»).

Як випливає з рішення Конституційного Суду від 17 жовтня 2002 р., Верховна Рада правомочна приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження за умови присутності на її пленарних засіданнях на момент голосування не менше тієї кількості народних депутатів, яка згідно з Конституцією необхідна для прийняття відповідного рішення.

Згідно з Конституцією України (ст. 91), Верховна Рада ухвалює закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу. Ст. 76 Основного закону встановлює, що конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів (на сьогодні у парламенті працюють 400 нардепів – ІФ-У).

Теги: #депутати #закон #верховна_рада

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