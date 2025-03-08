Події

12:55 08.03.2025

Президент Південної Кореї, якому оголосили імпічмент, вийшов із в'язниці - ЗМІ

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Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, якому раніше був оголошений імпічмент, був звільнений із в’язниці в суботу, через день після того, як суд Сеула скасував його арешт, щоб дозволити йому постати перед судом, повідомляє Associated Press у суботу.

"На телевізійних кадрах видно, як Юн махає рукою, стискає кулаки та глибоко вклоняється своїм прихильникам, які вигукують його ім’я та розмахують національними прапорами Південної Кореї та США. Він сів у чорний фургон, щоб поїхати до своєї президентської резиденції в Сеулі", - йдеться у повідомленні.

У заяві, поширеній його адвокатами, Юн сказав, що він "цінує мужність і рішення Центрального окружного суду Сеула виправити незаконність", очевидно посилаючись на запитання щодо його арешту.

У січні прокуратура заарештувала Юна та висунула йому звинувачення у зв’язку з його указом про введення воєнного стану від 3 грудня. Контрольована ліберальною опозицією Національна асамблея окремо проголосувала за імпічмент, що призвело до його відсторонення від посади.

Конституційний суд обговорював, чи офіційно звільнити Юна чи поновити його. Якщо суд підтримає його імпічмент, протягом двох місяців будуть проведені національні вибори для визначення його наступника.

Центральний окружний суд Сеула заявив у п'ятницю, що задовольнив прохання Юна про його звільнення з в'язниці, мотивуючи це необхідністю розглянути питання щодо законності розслідування щодо президента. Сеульський суд також заявив, що законний термін його офіційного арешту закінчився до того, як йому було висунуто звинувачення. Звільнення президента відбулося після того, як прокуратура вирішила не оскаржувати рішення суду Сеула.

Слідчі стверджують, що указ Юна про введення воєнного стану рівнозначний повстанню. Якщо його визнають винним у цьому злочині, йому загрожуватиме смертна кара або довічне ув'язнення. Юн має президентський імунітет від більшості кримінальних переслідувань, але він не поширюється на такі серйозні звинувачення, як повстання та державна зрада.

Теги: #юн_сук_йоль #південна_корея

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