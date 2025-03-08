Події

11:34 08.03.2025

Два тепловози знищені в російських Воронежі та Орєхово-Зуєво – джерело

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Внаслідок спеціальних заходів Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у ніч на 6 березня в місті Вороніж (РФ) виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств РФ, що надалі надходили на окуповану територію України.

Про це у суботу вранці агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в українській розвідці.

Раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР, йдеться про підпал чергового тепловозу на російській залізниці.

 

Теги: #гур #депо #тепловози #вороніж #орєхово_зуєво

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