Два тепловози знищені в російських Воронежі та Орєхово-Зуєво – джерело

Внаслідок спеціальних заходів Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у ніч на 6 березня в місті Вороніж (РФ) виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств РФ, що надалі надходили на окуповану територію України.

Про це у суботу вранці агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в українській розвідці.

Раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР, йдеться про підпал чергового тепловозу на російській залізниці.