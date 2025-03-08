Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 8 березня двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл.- рф., а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

“ Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях”, - інформують ПС ЗСУ.

54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).