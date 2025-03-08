Події

09:18 08.03.2025

Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів

1 хв читати
Захисники України в ніч на 8 березня знищили крилату ракету та 79 зі 145 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 8 березня двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл.- рф., а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

“ Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях”, - інформують ПС ЗСУ.

54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Теги: #повітряні_сили #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 06.03.2025
Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

10:18 05.03.2025
За ніч збито 115 російських БПЛА

За ніч збито 115 російських БПЛА

08:34 03.03.2025
Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

17:16 01.03.2025
У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

У Румунії виявили фрагменти російського БПЛА з боєголовкою

12:52 01.03.2025
Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

10:41 01.03.2025
Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Одещині є загиблий та троє поранених

Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Одещині є загиблий та троє поранених

09:20 28.02.2025
ПС ЗСУ: вночі збито 107 ворожих БпЛА, 97 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

ПС ЗСУ: вночі збито 107 ворожих БпЛА, 97 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

09:20 27.02.2025
Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

09:14 26.02.2025
Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

09:10 22.02.2025
Захисники України в ніч на 22 лютого знищили 82 із 162 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 22 лютого знищили 82 із 162 задіяних ворогом дронів

ВАЖЛИВЕ

У Добропіллі 11 загиблих внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по Богодухову - Синєгубов

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

ОСТАННЄ

У Добропіллі 11 загиблих внаслідок нічного удару, всього в Донецькій області 20 загиблих

Кількість загиблих внаслідок атаки ворожих дронів у Богодухові зросла до трьох

Британський суд визнав винними трьох болгар у шпигунстві на користь РФ

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по Богодухову - Синєгубов

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

8 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

Кількість загиблих зросла до 11 а поранених – до 30 внаслідок обстрілів Добропілля – ДСНС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА