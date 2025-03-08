Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1000 одиниць живої сили та 160 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, один РСЗВ, три засоби ППО, 113 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки

Повітряні удари коштували противнику знищених 35 крилатих ракет і 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня.