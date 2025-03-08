Події

07:23 08.03.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1000 одиниць живої сили та 160 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, один РСЗВ, три засоби ППО, 113 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і три одиниці спецтехніки

Повітряні удари коштували противнику знищених 35 крилатих ракет і 148  БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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