Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану створить секретаріат – Єрмак

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану планує створити секретаріат для обробки пропозицій бізнесу, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у Телеграм в п'ятницю.

"Провів зустріч у форматі відеоконференції з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Зазначив, що є потреба вдосконалити… роботу Ради. Зокрема, шляхом збільшення кількості підприємців у ній та залучення представників уряду, а також створення секретаріату", - написав Єрмак.

За словами керівника ОП, оскільки Рада - платформа, яка "сьогодні формує, акумулює все, що йде від бізнесу: проблематику, пропозиції, рекомендації, поради", необхідна ланка, де "усе це було б сформовано в чіткі документи, які б надавали уряду й Президенту України для ухвалення важливих рішень".

Джерело: https://t.me/ermaka2022/5945