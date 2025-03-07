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22:59 07.03.2025

Акції протесту у Словаччині проти проросійської політики Фіцо поновилися - ЗМІ

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Акції протесту у близько 40 містах Словаччини проти проросійської політики прем'єра Роберта Фіцо поновилися, повідомляє Associated Press (AP) у п'ятницю.

"Хвиля протестів підживлюється нещодавньою поїздкою Фіцо до Москви на переговори з президентом Росії Владіміром Путіним,... а також його нещодавніми заявами про те, що Словаччина може розглянути можливість виходу з ЄС і НАТО, до яких входять 27 країн" – пише AP.

Протестувальники називали Фіцо "зрадником". "Словаччина - це Європа", - повторювали вони.

Джерело: https://apnews.com/article/slovakia-protests-fico-russia-703f111db728ecb9a890b7bd52f25a99

Теги: #протести #словаччина #фіцо

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