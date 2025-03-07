З початку доби Сили оборони відбили 109 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 109 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

“ Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши 67 ракет, 60 авіаційних ударів, застосувавши 77 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1240 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Курському та Покровському напрямку де було зупинено відповідно 25 і 24 спроби ворога вести штурмові або наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21767