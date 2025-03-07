Болтон назвав слабкістю поступки Кремлю з боку США
Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон різко розкритикував нинішній підхід голови держави до російсько-української війни, назвавши її проявом слабкості.
У своєму пості на платформі Х у п'ятницю Болтон підкреслив, що політика Трампа є прямо протилежною філософії президента Рональда Рейгана, який дотримувався принципу "мир через силу".
"Президент Трамп робить одну поступку за іншою Кремлю. Це не сила, це слабкість", — зазначив Болтон, наголошуючи, що інтереси безпеки Сполучених Штатів в Європі є екзистенційно важливими, набагато важливішими, ніж просто питання річної звітності.
Також Болтон закликав усіх союзників, включаючи США, збільшити витрати на оборону, оскільки це є критично важливим для забезпечення стабільності та безпеки в Європі.
Як повідомлялося, раніше у п’ятницю Трамп висловив розчарування Росією через те, що вона продовжує атакувати Україну, в той час як США працюють над посередництвом мирних переговорів між країнами, і пригрозив запровадити нові санкції, якщо вони не припиняться.
Джерела:
https://x.com/AmbJohnBolton/status/1898050422545252792
https://x.com/AmbJohnBolton/status/1898050740951699908