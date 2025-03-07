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19:31 07.03.2025

Болтон назвав слабкістю поступки Кремлю з боку США

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Болтон назвав слабкістю поступки Кремлю з боку США

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон різко розкритикував нинішній підхід голови держави до російсько-української війни, назвавши її проявом слабкості.

У своєму пості на платформі Х у п'ятницю Болтон підкреслив, що політика Трампа є прямо протилежною філософії президента Рональда Рейгана, який дотримувався принципу "мир через силу".

"Президент Трамп робить одну поступку за іншою Кремлю. Це не сила, це слабкість", — зазначив Болтон, наголошуючи, що інтереси безпеки Сполучених Штатів в Європі є екзистенційно важливими, набагато важливішими, ніж просто питання річної звітності.

Також Болтон закликав усіх союзників, включаючи США, збільшити витрати на оборону, оскільки це є критично важливим для забезпечення стабільності та безпеки в Європі.

Як повідомлялося, раніше у п’ятницю Трамп висловив розчарування Росією через те, що вона продовжує атакувати Україну, в той час як США працюють над посередництвом мирних переговорів між країнами, і пригрозив запровадити нові санкції, якщо вони не припиняться.

Джерела:

https://x.com/AmbJohnBolton/status/1898050422545252792

https://x.com/AmbJohnBolton/status/1898050740951699908

Теги: #сша #рф #президент

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