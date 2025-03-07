Події

18:47 07.03.2025

Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури в межах угоди на EUR200 млн

1 хв читати
Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури в межах угоди на EUR200 млн

Міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Парижу обговорила та затвердила із французькими урядовцями та підприємцями проєкти з відновлення України в межах угоди на EUR200 млн, повідомляється на Урядовому порталі в п’ятницю.

"Сторони спільно опрацювали десятки заявок і Уряд затвердив перші 19 проектів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради. Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Всі відібрані проєкти будуть реалізовані у терміни — від 5 до 16 місяців", - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, ця угода значно посилить енергетичний потенціал міст, які потребують допомоги. Серед них — Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші регіони. Фінансування дозволить модернізувати застарілу інфраструктуру, впровадити цифрові рішення, відновити пошкоджені об’єкти, диверсифікувати джерела енергії та перейти до зеленої енергетики.

Також повідомляється, що кошти підуть на гуманітарне розмінування, що важливо для відновлення господарської діяльності у прифронтових та деокупованих регіонах. В Україні понад 138 тис кв. км території забруднені вибухонебезпечними предметами.

Теги: #франція #інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 06.03.2025
У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

15:43 06.03.2025
Шмигаль запропонував прем’єру Франції провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі

Шмигаль запропонував прем’єру Франції провести спільне засідання урядів у Києві та Парижі

10:11 06.03.2025
Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню

Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню

21:57 05.03.2025
Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

21:53 05.03.2025
Макрон: Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово

Макрон: Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово

21:34 05.03.2025
Наступного тижня Франція збере начальників генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні — Макрон

Наступного тижня Франція збере начальників генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні — Макрон

10:46 04.03.2025
У Парижі застерігають США від припинення військової допомоги Україні

У Парижі застерігають США від припинення військової допомоги Україні

00:37 03.03.2025
Макрон пропонує укладення в Україні перемир'я терміном у місяць - ЗМІ

Макрон пропонує укладення в Україні перемир'я терміном у місяць - ЗМІ

11:45 02.03.2025
Стармер: Велика Британія та Франція спільно з Києвом представлять мирний план Вашингтону

Стармер: Велика Британія та Франція спільно з Києвом представлять мирний план Вашингтону

00:47 02.03.2025
Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про інтенсивну роботу з командою Трампа

Трамп: Мені все важче мати справу з Україною, у РФ є всі карти

Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги - Зеленський

Зеленський провів Ставку, присвячену аналізу сьогоднішнього російського удару

Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про інтенсивну роботу з командою Трампа

Трамп: Мені все важче мати справу з Україною, у РФ є всі карти

Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги - Зеленський

Зеленський провів Ставку, присвячену аналізу сьогоднішнього російського удару

Болтон назвав слабкістю поступки Кремлю з боку США

Чиновники США кажуть, що допомога Україні в наступальних операціях скоротилася, але оборонна допомога продовжується

ЄС може надати Україні доступ до єдиного ринку в рамках мирної угоди

Білий дім проводить тести на лояльність для кандидатів на посади в адміністрації Трампа

Росія готова розглядати перемир'я з Україною за умови досягнення прогресу в обговоренні остаточного мирного врегулювання

Двоє жителів Херсона травмовані внаслідок вечірнього російського обістрілу

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА