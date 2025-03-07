Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури в межах угоди на EUR200 млн

Міністр економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Парижу обговорила та затвердила із французькими урядовцями та підприємцями проєкти з відновлення України в межах угоди на EUR200 млн, повідомляється на Урядовому порталі в п’ятницю.

"Сторони спільно опрацювали десятки заявок і Уряд затвердив перші 19 проектів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради. Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Всі відібрані проєкти будуть реалізовані у терміни — від 5 до 16 місяців", - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, ця угода значно посилить енергетичний потенціал міст, які потребують допомоги. Серед них — Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші регіони. Фінансування дозволить модернізувати застарілу інфраструктуру, впровадити цифрові рішення, відновити пошкоджені об’єкти, диверсифікувати джерела енергії та перейти до зеленої енергетики.

Також повідомляється, що кошти підуть на гуманітарне розмінування, що важливо для відновлення господарської діяльності у прифронтових та деокупованих регіонах. В Україні понад 138 тис кв. км території забруднені вибухонебезпечними предметами.