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13:38 07.03.2025

Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

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Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

Україна отримала 752 млн фунтів стерлінгів у межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) від Великої Британії, забезпечених доходами від заморожених російських активів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр подякував урядові Великої Британії та партнерам з G7 за механізм, який змушує російські кошти працювати на Україну.

"Розраховуємо, що всі суверенні активи рф у майбутньому буде конфісковано й передано на користь нашої держави", - додав він. 

Теги: #era #допомога_україні #велика_британія

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