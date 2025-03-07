Події

12:32 07.03.2025

Кабмін призначив Арсена Макарчука головою Держстату

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Кабмін призначив Арсена Макарчука головою Держстату

Кабінет міністрів призначив Арсена Макарчука головою Державної служби статистики України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, колишнього голову Держстату Ігоря Вернера призначено заступником голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної служби експортного контролю України на Олега Цільвіка.

Водночас Ігоря Клименка звільнено з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорацій, рибного господарства та продовольчих програм, а Сергія Дехтяренка - з посади заступника голови Державної служби геології та надр з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Теги: #кабмін #кадри

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