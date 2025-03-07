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10:05 07.03.2025

Трамп обмежив повноваження Маска

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Трамп обмежив повноваження Маска

Президент США Дональд Трамп на засіданні Кабінету заявив, що керівник департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск уповноважений давати рекомендації департаментам, але не приймати одноосібні рішення щодо кадрових питань і політики, пише у п'ятницю Politico.

"За словами двох чиновників адміністрації, Трамп сказав високопоставленим членам своєї адміністрації, що Маск має право давати рекомендації департаментам, але не ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрових питань і політики. Маск також був у кімнаті", - пише видання.

Зазначається, що зустріч відбулася після серії масових звільнень та погроз на адресу державних службовців з боку Маска, що створило широку невизначеність у федеральному уряді та серед його працівників. Дії DOGE зіткнулися з шаленим опором у суді та критикою з боку законодавців-демократів і деяких республіканців.

Як повідомлялось у лютому, президент США Дональд Трамп заявив, що DOGE, який очолює Маск, "має активізувати роботу".

"Ілон чудово справляється з роботою. Але мені б хотілося, щоб він почав діяти агресивніше. Пам'ятайте: нам потрібно врятувати нашу країну, а потім - зробити її більш квітучою, ніж будь-коли", - написав він у соцмережі Truth Social.

Очолюваний Маском департамент оптимізує роботу федерального уряду США. Зокрема, пильну увагу він приділяє виявленню нераціональних витрат. Очікується, що, серед іншого, Маск та його співробітники проведуть оцінку ефективності витрат Пентагону.

Теги: #маск #обмеження #трамп

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