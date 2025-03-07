Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 3 танки, 23 бронемашини, 16 артсистем, 95 БПЛА, а також 72 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 882950 (+1150) осіб, танків ‒ 10264 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 21334 (+23) од, артилерійських систем – 24124 (+16) од, РСЗВ – 1306 (+0) од, засоби ППО ‒ 1096 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95), крилаті ракети ‒ 3085 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од, спеціальна техніка ‒ 3769 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sizJ2E4vzWGhXW5Wk33XJvdWqsL4KYZjAMt8S5XGXZ4nhsET1xkp3zadk8pQbsfGl