Події

07:59 07.03.2025

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

1 хв читати
Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 3 танки, 23 бронемашини, 16 артсистем, 95 БПЛА, а також 72 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 882950 (+1150) осіб, танків ‒ 10264 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 21334 (+23) од, артилерійських систем – 24124 (+16) од, РСЗВ – 1306 (+0) од, засоби ППО ‒ 1096 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95), крилаті ракети ‒ 3085 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од, спеціальна техніка ‒ 3769 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0sizJ2E4vzWGhXW5Wk33XJvdWqsL4KYZjAMt8S5XGXZ4nhsET1xkp3zadk8pQbsfGl

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 07.03.2025
Ворог атакував інфраструктурні об'єкти на Прикарпатті – ОВА

Ворог атакував інфраструктурні об'єкти на Прикарпатті – ОВА

06:41 07.03.2025
РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України

РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України

06:26 07.03.2025
Російська ДРГ намагалася прорватися у Шосткинський район - Сумська ОВА

Російська ДРГ намагалася прорватися у Шосткинський район - Сумська ОВА

06:21 07.03.2025
Польша підняла авіацію через загрозу ракетних ударів по Україні

Польша підняла авіацію через загрозу ракетних ударів по Україні

02:52 07.03.2025
ЗСУ відбили масований штурм росіян у Часовому Яру

ЗСУ відбили масований штурм росіян у Часовому Яру

00:06 07.03.2025
Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

21:34 05.03.2025
Наступного тижня Франція збере начальників генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні — Макрон

Наступного тижня Франція збере начальників генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні — Макрон

07:22 05.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

22:16 04.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

22:11 04.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 97 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, четверо постраждалих – мер

РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України

Кошта: найкращою гарантією безпеки для України є самі українці

Зеленський 10 березня відвідає Саудівську Аравію, його команда залишиться там для роботи з делегацією США

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

ОСТАННЄ

Уламки ворожої ракети пошкодили газопровід та приватні будинки на Полтавщині, є постраждалі – ОВА

Пошкоджений один із виробничих обʼєктів на Черніговщині після ворожої атаки - ОВА

У Харкові вже 5 постраждалих - мер

Після ракетної атаки РФ на Тернопільщині можуть бути обмеження подачі газу - ОВА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є поранений - ОВА

РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, четверо постраждалих – мер

7 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА