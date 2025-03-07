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07:12 07.03.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є поранений - ОВА

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є поранений - ОВА

Російські війська за добу здійснили 424 обстріли по 14 населеним пунктам Запорізької області, є поранений, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 424 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що 66-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

За його словами, війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Новояковлівці, Плавнях, Степовому, Пʼятихатках, Лукʼянівському, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Темирівці, а 235 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 11 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку та Чарівне, а 148 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, гаражів.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16975

Теги: #запорізька #обстріл #постраждалий

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