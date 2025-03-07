РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, четверо постраждалих – мер

РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, чотири постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку - жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав він у телеграмі.

Терехов зазначив, що на місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.

На місці працюють усі відповідні служби.

Пізніше він написав, що постраждалих четверо.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2186