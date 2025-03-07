Російська ДРГ намагалася прорватися у Шосткинський район - Сумська ОВА

На Сумщині зафіксована спроба прориву ворожої ДРГ на територію Середино-Будської громади у Шосткинському районі, відбулося бойове зіткнення, диверсанти відступили зі втратами, повідомила Сумська ОВА.

"Зафіксована спроба заходження ворожої ДРГ у Шосткинському районі, а саме на територію Середино-Будської громади. У результаті боєвого зіткнення диверсанти відступили зі втратами", - йдеться у повідомленні.

Військове керівництво також поінформувало членів ради, що станом на четвер, 6 березня, прориву армією РФ кордону в межах Сумської області не фіксувалося.

Піхотні групи загарбників намагаються зайти на територію регіону, однак зазнають від Збройних сил України та Сил безпеки комплексного вогневого ураження із залученням усіх можливих сил і засобів.

Джерело: https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02SNujBf3QwJZb1QXfK3Ex5thzuKv16c3N2ovxMrLQyfASMkZo7Uh3VWwE2ETRF9UDl?locale=uk_UA