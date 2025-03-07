Події

06:21 07.03.2025

Польша підняла авіацію через загрозу ракетних ударів по Україні

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Польща підняла в небо військову авіацію вранці в п'ятницю через масовану ракетну атаку Росії по території України, повідомляє польське Міністерство оборони.

"Увага! У зв'язку з активною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, у тому числі, на заході України, в нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, оперативний польський командувач регіональними збройними силами мобілізував усі наявні в його розпорядженні сили та засоби. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки досягли найвищого ступеня готовності.

"Заходи, що вживаються, спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують з загрозливими територіями", - підкреслили в польському мінобороні.

Оперативне командування Збройних Сил відстежує поточну ситуацію, а підлеглі йому сили та кошти залишаються у повній готовності до негайного реагування, додали у відомстві.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1897860868429242486

Теги: #винищувачі #польша #рф #атака

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