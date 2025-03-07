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02:52 07.03.2025

ЗСУ відбили масований штурм росіян у Часовому Яру

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Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила вранці четверга зупинили спробу російських військ прорватися в Часовому Яру Донецької області, повідомила пресслужба ОМБр.

"Вранці 6 березня росіяни вирішили прорватися колоною бронетехніки. Понад два десятки одиниць техніки, серед яких бойові машини десанту, висунулись одна за одною у бік позицій 24 ОМБр. Зустрічали їх піхота, артилерія та дронові екіпажі", - ідеться у повідомленні.

Відео з відбиттям ворожого штурму 24 ОМБр оприлюднила в телеграмі.

Як розповідають військові, "у підсумку російська колона загрузла в “заторі” - скупчення підбитої техніки заблокувало переправу через Канал. Ті, хто залишився в живих, натиснули "задній хід", але не всі встигли втекти".

У результаті українські військові знищили 11 одиниць техніки росіян, ще п’ять машин були пошкоджені. Загалом у штурмі російські війська задіяли близько 25 одиниць техніки (разом з інженерними машинами).

Попередньо втрати ворога в живій силі склали щонайменше 33 бійці вбитими та пораненими.

Джерело: https://t.me/official24ombr/984

Теги: #зсу #часів #яр #наступ #рф

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