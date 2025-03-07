Події

01:08 07.03.2025

Трамп погрожує відмінити захист країнам НАТО, які мало сплачують на оборону

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Президент США Дональд Трамп погрожує відмінити захист країнам НАТО, які "не виконують" фінансових зобов'язань.

Трамп знову заявив, що Вашингтон не гарантуватиме захисту тим членам НАТО, які, на його думку, недостатньо вкладають у спільну оборону.

Він наголосив, що деякі країни продовжують виділяти недостатньо коштів, і нагадав, що раніше вже попереджав союзників про можливі наслідки такого підходу.

За його словами, він прямо повідомив інших лідерів, що у разі конфлікту США можуть відмовитися від допомоги тим, хто, на його думку, не виконує своїх фінансових зобов'язань.

Теги: #нато #погрози #трамп #сша

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