Ворог вдарив дронами по Одесі, пошкоджена енергетика та горять будинки – Кіпер

Російські війська в ніч на п'ятницю знову вдарили дронами по Одесі, внаслідок чого пошкоджена енергетика та горять будинки, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, в передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8891