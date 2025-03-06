Події

23:16 06.03.2025

Ворог вдарив дронами по Одесі, пошкоджена енергетика та горять будинки – Кіпер

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Російські війська в ніч на п'ятницю знову вдарили дронами по Одесі, внаслідок чого пошкоджена енергетика та горять будинки, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, в передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8891

Теги: #пошкодження #дрони #одеса

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